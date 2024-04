Pratello R’Esiste replica a FdI e Lega: "Festa del 25 aprile, nessun degrado"

"Temo che anche quest’anno dovremo assistere alla solita ignobile campagna che, dietro alla lotta al degrado, nasconde il solito vittimismo di chi parteggia per una fazione politica precisa". L’avvocato Gandini, presidente del Comitato Pratello R’Esiste, risponde per le rime al consigliere della Lega, Giulio Venturi, e al capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna, sulla celebrazione del 25 aprile al Pratello, ormai alle porte, secondo i quali si tramuta, puntualmente, in "scene pietose" all’interno di uno "spettacolo indecente". Uno scenario di degrado e bivacco, tanto da spingere i meloniani a presentare un odg per spostare la manifestazione in periferia, mentre Venturi chiede "un piano all’altezza" e ipotizza il numero chiuso come in piazza Aldrovandi per Halloween.

Intanto, "come per gli anni precedenti il Comitato promotore della festa ha lavorato di concerto con Comune, Quartiere, Prefettura e Questura per garantire la miglior fruizione possibile della via e della zona da parte dei partecipanti ai festeggiamenti del 25 aprile – afferma Gandini –. Il nostro comitato ha presentato tutta la documentazione a norma di legge per la gestione sia del soccorso medico sia della sicurezza dell’area, da anni siamo ufficiosamente accreditati come una delle feste autogestite meglio organizzate della città". Organizzazione che, stando a Spider-Man che si arrampica sul portone della Basilica di piazza San Francesco e allo scenario di degrado e sporcizia che visti in passato, forse a volte viene un po’ a mancare.

Ma "come organizzatori non possiamo farci carico anche della condotta di chi frequenta il Pratello dopo i festeggiamenti – puntualizza l’avvocato –, che voglio ricordare chiudono alle ore 20 del 25 aprile quest’anno, altro che a tarda notte come asserito da Venturi". Infatti, "la totalità del Comitato è costituito da persone che risiedono, lavorano o svolgono attività in via del Pratello – continua Gandini –. Pratello R’Esiste non è una festa calata dall’alto ma organizzata dal basso dagli stessi abitanti". Insomma, "è normale che un evento che riscuote tanto successo e che trasmette una cultura chiaramente antifascista – conclude – sia inviso alle destre e oggetto delle peggiori illazioni da queste ultime".

Mariateresa Mastromarino