Pratello sovraffollato. La Cgil denuncia nuovi disordini

Ancora disordini al Pratello, dove intanto gli ospiti sono saliti a 58: 52 detenuti all’Ipm, altri 6 al centro di prima accoglienza in attesa di convalida. Lo rende noto il segretario della Cgil Salvatore Bianco, spiegando come "nel pomeriggio di domenica 16 e nella giornata del 18 febbraio sono nate forti tensioni e scontri tra i minori ristretti al 1° piano e quelli del 2° piano della struttura, con i ragazzi del 1° piano che rifiutavano di rientrare nelle loro camere. Situazione riportata alla calma grazie all’intervento del personale accasermato e di altri fuori servizio, tra i quali un ispettore rientrato in servizio da casa". Tensioni che il sovraffollamento della struttura non farà che aggravare, come dice ancora Bianco.

"Tutto ciò – continua – in una struttura inadeguata e fatiscente dove, a quanto sembra, anche l’associazione di volontariato che da anni segue la struttura, abbia temporaneamente sospeso le sue attività e dove da marzo i lavori di ristrutturazione aumenteranno i disagi per tutto quel personale in servizio, visto che i posti auto disponibili saranno destinati ai container".