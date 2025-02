Pratello, sparito il cartello all’ingresso della Ztls

C’è un piccolo caso all’incrocio tra le vie Sant’Isaia e Pietralata. Ormai da settimane è sparito il cartello stradale che indica il varco di accesso alla Ztls Pratello-San Francesco, posto proprio all’altezza del civico 66 di via Pietralata. La zona a traffico limitato speciale prevede l’ingresso soltanto a residenti e autorizzati ed è stata istituita oltre due anni fa per dare un taglio alla circolazione di auto e scooter nell’area, a favore dei pedoni. Il cartello è stato divelto da ignoti più di 10 giorni fa (foto), ma non è ancora tornato.

Palazzo d’Accursio aveva sottolineato che l’avrebbe rimesso al suo posto in qualche giorno. Eppure "ancora non si è visto", segnalano i residenti, mentre è stato riposizionato l’altro cartello (sul lato sinistro dell’ingresso), quello che impone il limite di velocità alla guida di 10 chilometri all’ora e dell’assoluta precedenza destinata ai pedoni, oltre alla segnalazione della possibile presenza di bambini lungo la strada.

Del grosso cartello che mostra tutti i divieti e gli obblighi relativi alla Ztls, però, non c’è traccia. Qualcuno intanto assicura che, a causa della mancata segnalazione, il traffico in via Pietralata per chi proviene da via Sant’Isaia e raggiunge via San Felice sia aumentato notevolmente. Non c’è stata alcuna comunicazione, invece, su un’eventuale sospensione della telecamera relativa alla Ztls (che vigila sul varco d’accesso): in queste settimane dovrebbe aver continuato a multare gli ignari guidatori con multe piuttosto salate. "Speriamo che la segnaletica torni presto perché le conseguenze sul traffico si vedono già", chiude un’altra residente.

fra. mor.