Aree dismesse a Bologna, il Comune in pressing: "Summit sul degrado dei prati di Caprara"

Bologna, 11 luglio 2023 – “Noi stiamo facendo la nostra parte, ma chi ha la responsabilità delle ex caserme e di altre aree dismesse della città, cioè il governo, faccia altrettanto, evitando lo scaricabarile sul Comune". Matilde Madrid, capo di gabinetto e delegata alla Sicurezza urbana integrata di Palazzo d’Accursio, all’indomani del reportage del Carlino che ha raccontato di bivacchi, droga e degrado in alcune ex strutture militari e vecchie fabbriche, cita Jack Sparrow, protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi : "Il problema non è il problema, ma il tuo atteggiamento rispetto al problema".

Su bivacchi, droga e degrado in diverse aree dismesse della città, qual è l’atteggiamento dell’amministrazione?

"Noi stiamo sollecitando i grandi proprietari statali perché pretendiamo che affrontino le situazioni d’incuria e degrado. Servono risposte... Il caso dell’ex aree militari è in ballo da 15 anni e chi si trova a governare la città lo deve affrontare. Ma – voglio ribadirlo – si tratta di aree che appartengono ad aziende ed enti che rispondono al governo. Quello che possiamo fare noi è sollecitare i proprietari pubblici a trovare soluzioni, evitando inerzie e rallentamenti. Da parte nostra, ci siamo attrezzati per prendere di petto problemi che vengono da lontano".

Mentre sollecitate un intervento però la situazione è critica in varie aree: Stamoto, Staveco, Masini, Perotti.

"Ci siamo attrezzati per farcene carico, si pensi all’ex Ravone, che stiamo comprando con investimenti importantissimi e inediti, come il Pnrr. Per quanto riguarda la Stamoto abbiamo chiuso l’accordo con il demanio e vogliamo attivare il prima possibile un uso temporaneo di alcune parti. Stessa cosa vale per la ex caserma Perotti, mentre sulla Staveco stiamo procedendo sulla cittadella della giustizia. E anche qui, stiamo chiedendo l’uso temporaneo di aree esterne: siamo in attesa del parere della Sovrintendenza".

C’è poi l’ex caserma Masini, di nuovo occupata...

"Il suo destino è collegato a quello della Sani e della Mazzoni. Ciò detto, per sette anni dopo lo sgombero non si è mosso quasi nulla. Uno scandalo. Ci è voluta un’altra occupazione (di attivisti vicini a Làbas, ndr ) per far ripartire il lavoro di Cassa depositi e prestiti. Ora con loro stiamo lavorando, attendiamo documentazione ma anche qui siamo già pronti per gli usi temporanei".

L’altro ’buco nero’ è all’altezza dei Prati di Caprara...

"Qui la proprietà è Invimit (società di gestione del risparmio del ministero dell’Economia, ndr ) e da tempo chiediamo di rilasciarci l’area del parcheggio libera, anche perché oltre a esserci un problema di sicurezza dobbiamo fare il cantiere del tram. Dopo ripetuti solleciti, nulla si è mosso. È un problema che va risolto immediatamente".

Che fare, nell’attesa?

"Ho scritto al prefetto affinché convochi il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, alla presenza di Invimit. Il comitato ci sarà mercoledì e ci auguriamo che vengano programmate soluzioni subito. E che lo spazio venga liberato. Se dovessero esserci situazioni di fragilità, come donne e bambini, ce ne faremo carico, perché vogliamo che vivano con dignità, e daremo supporto con la polizia locale".

Un altro problema è lo spaccio. I residenti della Bolognina sono stremati...

"Serve un maggiore sforzo, come detto dal sindaco. Le forze dell’ordine stanno lavorando molto, ma ci sono bande che controllano intere strade e serve un intervento strutturale. Il ministero degli Interni ci deve dare il supporto necessario. La gente ha ragione: non può aver paura ad uscire di casa. Resta piena fiducia nella polizia locale che ha un ruolo fondamentale. Viene criticata perché non si vede abbastanza o perché si vede troppo; perché sanziona o perché non sanziona... a loro vorrei dire: state lavorando bene".