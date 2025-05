Prati di Caprara, disinnesco bomba. Saranno evacuate 350 persone

Disinnesco di un ordigno bellico ai Prati di Caprara. Le operazioni inizieranno alle 6 ed è prevista l’evacuazione di circa 350 persone.

Si tratta di una bomba di fabbricazione americana, del peso di circa 100 libbre, ancora armata di entrambe le spolette. Il disinnesco avverrà sul luogo del ritrovamento e la bomba verrà fatta brillare nella cava di Pianoro. Le operazioni dovrebbero concludersi nella mattinata ma, nel frattempo, tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo nelle vie e nei civici indicati dal provvedimento e comunque anche in tutti gli immobili, strade, terreni dovranno, entro le 6, allontanarsi.

Le vie interessateSono cinque le vie interessate e 71 i civici coinvolti: via del Chiù, del Giacinto, Giorgione, Paolo Nanni Costa, Pinturicchio.

Punti di accoglienzaPer i cittadini residenti nella zona che ne hanno necessità, saranno allestiti punti di accoglienza accessibili dalle 6 di domenica 25 maggio fino a cessate esigenze, nei quali saranno forniti generi di conforto. Per le persone autosufficienti è la Casa di Quartiere Santa Viola in via Emilia Ponente 131. Per i non autosufficienti che necessitano di assistenza in presidi socio-sanitari sono: la Cra Cardinale Lercaro in via Bertocchi 12, la Cra Saliceto in via di Saliceto 71 (da utilizzare solo in caso di un numero elevato di richieste di accoglienza protetta).

ViabilitàNon sono previste deviazioni alle linee degli autobus. Per quanto riguarda le auto, i percorsi alternativi sono: via Emilia Ponente in direzione centro, via del Chiù in direzione periferia. Saranno imitate per ragioni di sicurezza ance le operazioni di decollo e atterraggio sull’Aeroporto di Bologna.

Enti e operazioni saranno coordinate dalla Prefettura.