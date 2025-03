Prati di Caprara: gli orti vanno salvaguardati

Scrivo per rispondere al lettore che proponeva, per risolvere la necessità di posti auto dell’Ospedale Maggiore, di asfaltare l’Area ortiva Prati di Caprara e trasformarla in un parcheggio. Soluzione abituale in una delle regioni più cementificate d’Italia. L’area ortiva, nata negli Anni ‘80, coinvolge mediamente 200 residenti ed ha, nel corso degli anni, ospitato migliaia di cittadini di tutte le età. Non si tratta solo di produrre zucchine ed insalata ma vivere un’esperienza di comunità che mette in rete persone che condividono il piacere e la fatica del coltivare. Anche gli orti urbani sono un’eccellenza. Resta indubbia la problematica dei parcheggi per l’ospedale ma la soluzione deve essere un po’ più articolata che una colata di cemento. Un parcheggio sotterraneo come al Sant’Orsola? La linea rossa quanto alleggerirà l’attuale situazione?

Adriana Mari, responsabile Area ortiva Prati di Caprara

Bruno Sedda, presidente Casa Quartiere Saffi