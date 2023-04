Pratiche edilizie La svolta digitale

È entrato in funzione da pochi giorni e promette tempi di risposta più brevi il nuovo archivio digitale del Comune di Valsamoggia per la consultazione delle pratiche edilizie. Uno sportello informatico che consente agli utenti di accedere a un sito dedicato per cercare e richiedere autonomamente gli atti edilizi a disposizione relativi agli immobili presenti sul territorio comunale. "Una volta effettuata, la richiesta dell’utente viene automaticamente protocollata e i diritti di segreteria vengono pagati direttamente online al momento della compilazione della domanda", si legge nel comunicato ufficiale che conclude anche il progetto di digitalizzazione che coinvolge più di 80 mila pratiche degli archivi edilizi.