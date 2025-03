Prato di piazza Rossini a Bologna: verrà smantellato per i lavori di restauro della chiesa

Bologna, 18 marzo 2025 – Addio al prato (per la verità non proprio verdissimo) e ai grandi papaveri rossi che coloravano piazza Rossini, il piccolo spazio che si affaccia su via Zamboni tra la sede della Città metropolitana (fu Provincia), la sede del conservatorio cittadino e la chiesa di San Giacomo Maggiore.

Sono infatti iniziate le operazioni di disallestimento dell’area verde che era stato realizzato nel 2020, un anno dopo la pedonalizzazione dell'area, su iniziativa della Fondazione per l'Innovazione Urbana. Nacque come un allestimento temporaneo ma poi è sempre rimasto lì, molto appressato dagli studenti n cerca di un attimo di relax.

La rimozione del manto erboso è propedeutica all'avvio dei lavori di restauro e conservazione della basilica di San Giacomo Maggiore (all’interno della quale c’è anche l’altare di Santa Rita), un intervento finanziato con i fondi del Pnrr.

L'importante progetto di riqualificazione prevede una revisione completa e la sistemazione del tetto dell'edificio religioso, la manutenzione dei pluviali, nonché un accurato restauro conservativo degli archi del celebre Portico dei Bentivoglio e di porzioni delle pareti interne della chiesa.

Le fioriere contenenti piante e arbusti della piazza verranno temporaneamente trasferite e custodite in appositi spazi comunali. Al termine dei lavori di restauro, le stesse verranno ricollocate nella piazza, restituendo continuità all'assetto urbano.