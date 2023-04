"Precari in Fiera, la Regione chiarisca"

Sulla situazione dei

precari storici di BolognaFiere "pretenderemo nuovamente chiarezza dalla Regione, soprattutto in merito alle garanzie e alle rassicurazioni che erano emerse dall’udienza conoscitiva che Fratelli d’Italia aveva già chiesto e la situazione che attualmente viene lamentata". A dirlo, sottolineando che "a oggi non sembrano essere state mantenute le promesse lavorative", è la capogruppo meloniana in viale Aldo Moro, Marta Evangelisti. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato di base Sgb, affermando che per gli eventi di maggio i

precari storici della

Fiera di Bologna "non lavoreranno perché non ce n’è bisogno, dice l’azienda" e assicurando che "vigileremo e denunceremo ogni tipo di abuso".