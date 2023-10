Precipita dal muretto: grave bimbo di tre anni

Bologna, 9 ottobre 2023 – È caduto da un muretto, mentre con la famiglia stava trascorrendo la bella domenica d’autunno tra il verde che circonda il santuario della Madonna di Calvigi, ad Alto Reno Terme. Attimi di terrore e apprensione, per i genitori di un bimbo di appena 3 anni vittima di un grave incidente avvenuto mentre stava giocando con altri bambini dopo pranzo.

Erano circa le 14,15. Il piccolo, con la famiglia, dopo aver partecipato alla messa nella chiesa di Granaglione, era tornato nella casa dove stavano passando la giornata di festa, a pochi passi dal santuario. Non è chiaro come sia accaduto, ma il bimbo, a un certo punto, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto da un muretto dove si trovava seduto, finendo nella strada sottostante. Subito i genitori e gli altri adulti presenti sono andati in suo aiuto, allertando contemporaneamente i soccorsi. Al Santuario sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica: il piccolo è stato caricato sul mezzo di soccoprso ed è stato trasportato d’urgenza, in codice di massima gravità, al trauma team dell’ospedale Maggiore, dove adesso si trova ricoverato, al reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.