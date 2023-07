Precipitò in auto dal ponte Zincani rinviato a giudizio per la morte della madre

Marco Zincani andrà a giudizio. Il figlio dell’ex procuratore di Modena, Vito Zincani, è accusato di omicidio colposo per l’incidente stradale in cui perse la vita la madre, Edera Russo. La sera del 17 dicembre 2021, il 42enne e la madre stavano tornando da una cena a Rastignano percorrendo via Nazionale in direzione città. Stando alla Municipale, Zincani, al volante di una Porsche Cayman, durante un sorpasso urtò la parte anteriore di un mezzo Tper, che procedeva tra i 42 e i 45 orari, per poi essere sbalzata addosso al parapetto del ponte di San Ruffillo che cedette facendo finire il mezzo sul greto del Savena.

"Abbiamo chiesto – le parole dell’avvocato Gabriele Bordoni che, insieme alla collega Adele Fop, difende Zincani – di fare una perizia già in sede di udienza preliminare per capire se effettivamente ci fosse un’elisione del nesso causale. Questo perché, indipendentemente dal sorpasso di Zincani, se però non ci fosse stato un elemento sopravveniente (il parapetto del ponte in evidente stato di degrado, ndr) che rendeva non prevedibile quello che poteva accadere, la tragedia non sarebbe occorsa". L’esito della perizia, che il gup Domenico Truppa, dopo una lunga camera di consiglio, ha rinviato alla fase dibattimentale (si tornerà in aula a maggio dell’anno prossimo), farà la differenza tra una colpa in concorso e una colpa priva di nesso causale. Il punto determinante starà nello stabilire se era prevedibile quanto accaduto e se quella situazione imprevedibile abbia avuto un ruolo decisivo e assorbente.

Dopo l’archiviazione, decisa nei giorni scorsi dal giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella, della posizione dell’autista, il figlio dell’ex procuratore rimane l’unico imputato per il decesso della madre.

Sebbene i consulenti della difesa avessero ritenuto che il conducente del bus avesse eseguito una manovra irregolare, prima frenando e poi accelerando improvvisamente, impedendo alla Porsche di Zincani di rientrare in carreggiata, il giudice ha invece sposato la versione della Procura, che nella richiesta di archiviazione sottolineò come il mezzo pubblico stesse procedendo "a velocità costante, sotto al limite massimo, senza una significativa decelerazione né accelerazione". Anche le condizioni della struttura finirono subito nel mirino e al centro di una consulenza con il Comune chiamato a rispondere per le eventuali mancanze. I consulenti di parte eseguirono un’approfondita analisi ritenendo che il parapetto fosse da demolire e sostituire per l’evidente stato di degrado già nel 2006, ma il tema è rimesso ora al dibattimento nel 2024.

Chiara Caravelli