Predoni scatenati al bar e in tabaccheria

Hanno tentato il colpaccio nella notte, ma se ne sono andati quasi a mani vuote i ladri che, all’alba di Santo Stefano, hanno ‘setacciato’ la prima periferia silenziosa di Grizzana Morandi. Il gruppo di criminali, che è poi scappato alle prime luci del mattino, ha perpetrato dapprima un furto nel bar Ritrovo al Ponte, sulla via Ponte che porta poi anche a Riola e Camugnano. Poco dopo, non soddisfatti, hanno tentato altri due furti, uno al tabaccaio e uno al magazzino di un alimentari, ma senza riuscirci. Ma torniamo ai fatti. Erano quasi le 7 quando i gestori del bar, arrivati per aprire la serranda e prepararsi ai primi clienti del mattino, si sono accorti che i locali erano a soqquadro e che ignoti avevano fatto effrazione nel locale. Stando a quanto appurato sia dai gestori che dai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, i malviventi sarebbero entrati nell’attività forzando la porta della cantina. Da qui avrebbero asportato un compressore e svariate bottiglie di alcolici per, poi, recarsi nella zona centrale del bar e asportare i pochi contanti trovati nel fondo cassa.

Il danno è da quantificare, ma si aggira intorno a qualche centinaio di euro. A questo si deve aggiungere il danno alla serratura della cantina. Poco dopo, non soddisfatti, gli stessi ignoti hanno tentato dapprima di forzare l’adiacente distributore di sigarette, senza alcun risultato e, poi, hanno tentato di scassinare il magazzino di un negozio di alimentari nelle immediatezze del bar, ma senza riuscire a spaccare il lucchetto di chiusura. L’area è controllata da videocamere di sorveglianza, in dotazione anche al bar e ora i carabinieri di Grizzana Morandi stanno setacciando i filmati per provare a risalire ai responsabili del furto. Intanto il furto commesso al bar è stato denunciato presso la locale stazione carabinieri.

Zoe Pederzini