Preferenziali Saragozza e Andrea Costa: stop alle telecamere dopo il caos maltempo

Bologna, 23 ottobre 2024 - Mentre sono ancora in corso le verifiche sulla tenuta di via Sabotino, chiusa dopo l'alluvione di sabato scorso (la piena del Ravone potrebbe aver danneggiato la tombatura del Canale di Reno che passa sotto la strada) e il caos di via Saffi di questa mattina, dopo il guasto al bus che ha leteralmente paralizzato il traffico, il Comune di Bologna ha deciso di lasciare spente le telecamere sulle preferenziali di via Andrea Costa e Saragozza fino a nuova disposizione. Le altre invece, nel resto della città sono accese e funzionanti, compresa quella di via Porrettana.

Per via Sabotino invece, un po’ per come è successo l’anno scorso a via Saffi a causa dell’esondazione del Ravone, potrebbe essere necessario scoperchiarla per fare un intervento di messa in sicurezza.

A dirlo è Lorenzo Cipriani, presidente del Quartiere Porto-Saragozza: "Dopo l'alluvione di sabato al passaggio dei mezzi è stato notato un movimento dell'asfalto. Per questo sono ancora in corso delle verifiche tecniche, per capire se sia necessario un intervento come in via Saffi".