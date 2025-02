La catena di preghiera per il Papa parte da Bologna, Zuppi: “Sostenete Francesco, momento di sofferenza”

Bologna, 23 febbraio 2025 – Bologna e tutta la comunità cattolica bolognese si stringono attorno a Papa Francesco. In una gremita basilica di San Domenico questa sera è iniziata la preghiera per la salute del Papa, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. A testa bassa, con le mani in preghiera e dopo un timido accenno di sorriso ai fedeli, in religioso silenzio l’arcivescovo cittadino e presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi arriva all’altare dove inizia il rosario per il Santo Padre: “Sostenete Francesco in questo momento di sofferenza”, apre Zuppi. Il cardinale prosegue: “La preghiera esprime comunione tra noi, la chiesa come istituzione e il Papa – parla –. Tanti si sono uniti a noi in questa preghiera, affinché il Signore doni salute e forza a Francesco”, sottolinea. Nella sua breve ma densa introduzione, Zuppi invita i presenti a continuare le preghiere: “Credo che gli farebbe piacere sapere che c’è una comunità così folta che si stringe attorno al Santo Padre, lo affidiamo alla Vergine”.

Infine “Gesù è la nostra speranza certa e ascolterà questa preghiera perché la speranza non delude mai”, chiude Zuppi. È partito oggi da Bologna questo abbraccio della collettività ecclesiastica al vescovo di Roma che coinvolgerà le chiese italiane anche domani: “Un’unica stretta orante intorno al Papa. Un modo per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità italiane”, chiude Zuppi. Agli auguri di a Francesco si aggiunge monsignor Stefano Ottani, vicario generale della Chiesa di Bologna: “Il Papa fin dalla sua elezione nel 2023 ci ha chiesto di pregare per lui. In questo modo abbiamo dimostrato di aver accolto prontamente questa sua richiesta”.

La processione per accendere i ceri dedicati ai senza fissa dimora morti a Bologna

Oggi anche l’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii) ha espresso i più sinceri auguri di pronta guarigione a Papa Francesco, attraverso il presidente Ucoii, Yassine Lafram. Nella mattinata, il cardinale Matteo Zuppi aveva dedicato un altro pensiero a Papa Francesco celebrando i senza fissa dimora, seguiti dalla comunità di Sant’Egidio, morti in questi anni a Bologna. Cento candele accese durante la messa, invocando altrettanti nomi e storie di amici di strada che non ci sono più. Tancredi, Modesta, Maurizio, Renzo: ecco alcuni dei loro nomi chiamati ad alta voce in una basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano gremita, per ricordare il loro percorso davanti ai volontari e a cento altri bisognosi. “Liberiamo gli altri dal male, mettendo in pratica il comandamento dell’amore: chi lo fa è umile, non è presuntuoso, non è arrogante, ma è mite e peccatore – ha detto il presidente della Cei –. Volete bene ai nemici, parlando sempre il linguaggio di pace, come faceva San Francesco. La supremazia e la forza stanno dilagando nel mondo, ma solo l’amore vince l’inimicizia. Non facciamoci inquinare dal male, non vendichiamoci come prescrivono l’onore mafioso e il bullismo”. Alla fine della celebrazione è stato offerto un pranzo nei locali della Chiesa, grazie al contributo del Diana.