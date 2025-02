Preghiera a Bologna per la salute del Papa, Zuppi: “Vicini in questo momento di sofferenza”

Bologna, 23 febbraio 2025 - Bologna si stringe in preghiera per papa Francesco: questa sera, alle 20, nella chiesa di San Domenico, l'arcivescovo della città e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, presiederà un rosario per la salute del Santo Padre.

Come sta oggi Papa Francesco

Il Santo Padre è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da venerdì della scorsa settimana, giunto con una diagnosi di bronchite che si è poi trasformata in polmonite bilaterale.

Le sue condizioni, anche oggi, sono definite critiche, così come ieri sera quando l'ultimo bollettino diramato dalla Santa Sede sulle condizioni di salute di Bergoglio avevano restituito una situazione in aggravamento: la prognosi è riservata.

Si sono aggravate le condizioni di salute di Papa Francesco, nelle chiese italiane si prega per lui. Rosario in San Domenico a Bologna con il cardinale Matteo Zuppi (Ansa)

Papa Francesco ha comunque trascorso una notte tranquilla dopo la crisi respiratoria che ha richiesto l’applicazione dell’ossigeno ad alti flussi per farlo respirare e anche una trasfusione di sangue.

Quella di Bergoglio è comunque di una situazione frequente nei pazienti colpiti da infezioni polmonari e non è irreversibile.

La preghiera per il Santo Padre

"Vogliamo stringerci al Santo Padre - ha affermato il cardinale Zuppi -, chiedendo al Signore di sostenerlo in questo momento di sofferenza, perché trovi sollievo e possa ristabilirsi al più presto. Sarà un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità ecclesiali italiane, che da giorni hanno intensificato la loro preghiera".

Una preghiera, quella di stasera nella chiesa di San Domenico, che verrà anche trasmessa in diretta sulla tv dei vescovi italiani, Tv2000.

Tutte le Chiese vicino a Papa Francesco

"Si tratta del primo appuntamento che, a partire da Bologna, coinvolgerà da domani tutte le chiese in Italia unite, insieme, in un unico abbraccio orante – fa sapere la Cei in una nota -. L’Ufficio Liturgico Nazionale sta predisponendo due schemi, disponibili a breve, per tessere questa catena di preghiera che raduna tutte le comunità intorno al Vescovo di Roma che presiede nella comunione".