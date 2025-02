Prelievo ’a cuore fermo’. Tre ospedali insieme

Bellaria, Maggiore e Sant’Orsola in sinergia per un prelievo multiorgano da donatore deceduto. L’intervento, eseguito al Bellaria, è il primo che coinvolge direttamente le tre diverse realtà sanitarie bolognesi, come fa sapere l’Ausl. L’intervento è stato reso possibile dalla collaborazione di circa 50 professionisti, di tutte e tre le sedi ospedaliere cittadine, che hanno lavorato insieme fin dai giorni precedenti.

Gli studi preliminari e il prelievo hanno coinvolto, oltre al Centro regionale trapianti, cardiochirurghi, chirurghi generali, anestesisti-rianimatori, perfusionisti, tecnici di radiologia, microbiologi, cardiologi, radiologi, infermieri, medici in formazione, medici di laboratorio, infettivologi e medici del servizio trasfusionale, con il supporto del coordinamento locale delle attività di donazione.

La procedura di donazione Dcd, cioè a cuore fermo (decesso stato diagnosticato con criteri cardiologici) prevede l’esecuzione di un elettrocardiogramma continuativo di 20 minuti prima dell’effettuazione del prelievo, come stabilito dalla normativa italiana. "Sebbene la maggior parte dei trapianti sia tradizionalmente associata a donazioni da donatori in morte encefalica – sottolinea l’Azienda Usl – le donazioni Dcd stanno crescendo, offrendo nuove possibilità per il trapianto di organi come reni, fegato e polmoni. Recentemente, grazie a tecniche di riperfusione all’avanguardia, è possibile estendere questa pratica anche al cuore, un organo particolarmente sensibile alla mancanza di ossigeno durante l’arresto circolatorio".

Il Sant’Orsola, centro di riferimento regionale per i trapianti di cuore, ha effettuato undici procedure di questo tipo ed è l’unico centro in Italia che si muove garantendo il prelievo dell’organo anche in centri che non sono sede di Cardiochirurgia, fatto che permette di replicare la procedura e valorizzare al massimo le donazioni.

"Un risultato di cui siamo orgogliosi, ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra tre ospedali e i loro straordinari professionisti – afferma l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi –. Questo successo è un’ulteriore dimostrazione della forza del nostro Centro regionale trapianti e di tutte le strutture che collaborano, con competenze diverse ma con gli stessi obiettivi e grazie alla sinergia delle migliori risorse tecnologiche, organizzative e umane".