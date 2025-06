Premi a De Angelis e Costabile. Ferri stasera è all’Arena Puccini

Tanti premi per il mondo del cinema bolognese alla 79esma edizione dei Nastri d’Argento lunedì a Roma. A cominciare dalla miglior attrice non protagonista, Matilde De Angelis (ex aequo con polemica con Elodie) per Fuori di Martone. De Angelis, che interpreta Roberta, una giovane ribelle coinvolta nella lotta armata, regala in questo film una interpretazione splendida.

Il premio all’attore non protagonista è andato a Francesco Di Leva, per il film Familia del bolognese Francesco Costabile, che a sua volta si è aggiudicato il premio Bnl Bnp Paribas, il riconoscimento che supporta il talento e promuove artisti da tutto il mondo. Altre due vittorie per Familia, col Premio Biraghi dato all’attore Francesco Gheghi e al montatore Cristiano Travaglioli.

L’attrice Rachele Potrich, l’esordiente più giovane della stagione, si aggiudica il Premio Bonacchi per Vermiglio di Maura Delpero. Ed ecco poi che continua la lunga vita del film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri– campione d’incassi nel 2024– con il pezzo di Arisa Canta Ancora che vince per la miglior canzone originale e l’interprete Samuele Carrino cui è andato il premio speciale Nuovo Imaie. Il film verrà presentato questa sera alle 21,45 all’Arena Puccini dalla regista imolese. La storia è quella di Andrea, ragazzo bravo a scuola e stimato da tutti, è vittima di continui episodi di bullismo e cyberbullismo.

b. c.