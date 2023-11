Premi ai ’super ciclisti’ amanti dei santuari

Edizione da record quella appena conclusa per il Circuito santuari dell’Appennino bolognese che domani alle 18 riunisce i suoi partecipanti nell’auditorium a Calderino di Monte San Pietro per le cerimonie di premiazione ai 28 ciclisti o gruppi che hanno ottenuto i punteggi più alti e per la consegna dei brevetti conseguiti. A seguire la cena al Nuovo parco dei Ciliegi per coronare una stagione che ha visto quasi raddoppiare il numero di santuari visitati: quasi 13mila a fronte dei 7mila 600 dello scorso anno, e quasi raddoppiare anche il numero dei ciclisti registrati alla app dedicata: 442.