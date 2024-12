Premi Amo lo Sport 2024: Monterenzio celebra i suoi campioni con trofei e nuove promesse

"Gli sportivi sono un esempio per tutti. Per le famiglie, per gli insegnanti e gli istruttori e anche per noi amministratori locali". Con queste parole, pronunciate dal palcoscenico del Teatro Lazzari, Angelita Dafarra, assessora allo Sport del Comune di Monterenzio, ha dato il via alla prima edizione di "Premi Amo lo Sport 2024".

Teatro stracolmo di grandi e piccini e sindaco Davide Lelli impegnato a distribuire ai maggiori campioni sportivi di questo paese di seimila anime una montagna di trofei e pergamene assieme a Massimiliano Scotto, consigliere allo Sport.

I primi a salire sul palco sono stati i motociclisti Alex Salvini (campione del mondo di enduro), Massimo Bianconcini (tre volte campione del mondo di motocross free style) e il giovanissimo Nicolò Alvisi (pilota Ktm). Quindi è stata la volta dei ragazzi della scuola calcio United Valle Idice che sono stati premiati da Maurizio Lo Bianco, allenatore delle giovanili del Bologna Calcio 1909.

Ovazione per le ragazze e le bambine della sezione Pattinaggio, accompagnate dalla allenatrice Carmen Scalise e premiate da Furio Veronesi, delegato provinciale del Coni. Attenzione per le attività e l’impegno dei dirigenti del Basket Cherry Park, rappresentati da Marco Ferioli, Leonardo Albertazzi e Matteo Zanaglia.

Premio per Silvia Zanasi, presidente della Polisportiva Monterenzio Valle Idice, e per Silvia Innocenti che ha partecipato all’ultima Maratona di Parigi. Incredibili i risultati di Roberto D’Antuono (59 anni) che ha percorso in 126 ore (il massimo è 150) della corsa "TorX" di 351 chilometri e 26mila metri di dislivello che, per cinque giorni, si è svolta sulle Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta. A premiarlo c’era Iuliano Ottaviano, comandante del Centro sportivo atleti di Bologna dei Carabinieri.

Infine, Selvaggia Pezone, docente del Manfredi Tanari, ha premiato la giovanissima Caterina Golinelli, campionessa ai mondiali di softball. Promessa finale dell’assessora Dafarra: "Abbiamo in programma di realizzare il nuovo campo di calcio e la nuova pista di pattinaggio con il centro polifunzionale".