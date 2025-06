Premiata la maestra del ricamo: "Bruna, icona internazionale"

Il Comune di Castel Maggiore ha assegnato le benemerenze civiche Ape d’Oro e Ape d’Argento al centro di lettura Isola del Tesoro e alla maestra del ricamo Bruna Gubbini (foto sotto). La cerimonia al parco Staffette Partigiane, alla presenza del sindaco Luca Vignoli, del presidente del consiglio comunale Matteo Frezzotti, delle autorità locali e di una folla di cittadini. L’Ape d’Argento è stata assegnata alla maestra del ricamo Bruna Gubbini che, ha spiegato nelle motivazioni Matteo Frezzotti "attraverso la riscoperta del punto antico ha contribuito a salvare una tecnica e una tradizione che rischiavano di cadere per sempre nell’oblio. Il lavoro e la dedizione di una vita consacrata all’arte del ricamo, hanno reso Bruna un riferimento internazionale esportando e ispirando allieve dal Giappone all’Inghilterra, dalla Francia all’Australia. Bruna Gubbini è un esempio di lavoro, arte, capacità di fare, passione, cultura".

L’Ape d’Oro è andata al centro di lettura Isola del Tesoro, che dal 2014, a Trebbo di Reno, costituisce una biblioteca volontaria gestita per intero da volontari, con la presidenza di Raffaella Tamba. Questa la motivazione letta dal presidente Frezzotti: "Giunto al termine dell’anno dedicato alla celebrazione del decennale di attività, il centro di lettura L’Isola del Tesoro conferma il valore di un’esperienza basata sull’impegno volontario, l’abnegazione e la cura nel promuovere la lettura e più in generale la cultura nel territorio cittadino. Un servizio prezioso reso in un luogo che diventa occasione di incontro, costruzione di relazione e comunità".

p. l. t.