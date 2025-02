Premiata la regina del Saslà. Festa nel borgo del castello

È stata assegnata alla ‘regina del Saslà’ Anna Maria Manfredini (nella foto) il premio annuale Freccia di Jacopino col quale l’associazione culturale Terre di Jacopino, con sede a Castello di Serravalle, riconosce l’impegno nella valorizzazione della cultura, del paesaggio e della vita sociale della valle del Samoggia. Un attestato del valore del lavoro della destinataria dell’onorificenza nota per la "competenza e disponibilità nelle iniziative sociali, culturali, educative e in campo agricolo e per essere la principale custode e promotrice dell’uva Saslà, esempio di biodiversità vinicola locale".

La cerimonia si è svolta nei locali dell’ecomuseo presso il borgo del castello di Serravalle coi soci dell’associazione che nell’occasione hanno indossato abiti curiali. Nell’albo d’oro della Freccia figura anche lo storico Vittorio Lenzi che fu il principale studioso della Battaglia di Zappolino.

"Evento di cui quest’anno si ricordano i 700 anni che verranno ricordati con diversi eventi celebrativi. E anzi siamo stati i primi ad iniziare, lo scorso anno, con la presentazione delle note aggiuntive del famoso libro di Lenzi-Santunione scritto trent’anni fa" ha commentato il presidente dell’associazione Luigi Vezzalini.

g. m.