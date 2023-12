Premiata la squadra a sei zampe che ritrovò l’anziano disperso

Un riconoscimento certamente meritato, quello attribuito l’altra sera alla squadra a sei zampe che lo scorso 12 agosto ha ritrovato e salvato il 78enne Giulio Marescotti, disperso da due giorni. Durante il Consiglio comunale di Monzuno è avvenuta la consegna di una targa a Mattia Balboni, vicecapo stazione del soccorso alpino di Rocca di Badolo, e al suo compagno Yago, dell’Unita Cinofila del Saer. Il sindaco Bruno Pasquini e la giunta comunale hanno consegnato la targa e ringraziato in via ufficiale Mattia e il suo compagno fidato poiché nel mese di agosto avevano svolto un’intensa attività di ricerca e infine trovato l’anziano signore che da 48 ore risultava disperso in una zona boschiva. Il sindaco e la giunta hanno espresso sentiti ringraziamenti a Mattia per l’impegno che tutti i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna mettono in campo a tutela del territorio e delle persone che vi abitano.

Per cercare l’uomo si erano mobilitati una sessantina di uomini fra professionisti del soccorso e volontari, ma fu proprio il fiuto di Yago a risolvere la situazione: il cane del soccorso alpino si arrestò durante la perlustrazione della zona, puntando un punto invisibile in mezzo ai rovi, a circa 300 metri da casa del disperso, che era provato ma vivo e fu poi trasportato in ospedale.