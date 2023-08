Premiata l’arte made in Bo A Flavio Favelli il ’Michetti’

Tra i dieci artisti selezionati da Costantino D’Orazio per la 74esima edizione del Premio Michetti – evento d’arte contemporanea tra i più prestigiosi e longevi in Italia – compaiono tre bolognesi: Flavio Favelli, Sabrina Mezzaqui e Sissi. La giuria presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ha deciso di proclamare vincitore Favelli e di assegnare una menzione speciale a Sabrina Mezzaqui. Purtroppo, fuori dal podio è rimasta la “nostra” Sissi; tuttavia, una sua opera potrà essere ammirata insieme a quelle degli altri finalisti in una collettiva aperta fino al 1° ottobre al Museo Michetti di Francavilla al Mare (Ch). Il premio deve il suo nome a Francesco Paolo Michetti, il pittore che nell’800 trasformò il convento francescano del paese abruzzese in un cenacolo di letterati, artisti e intellettuali. Favelli ha dichiarato: "Ho partecipato con ‘Profondo viola’, un’opera del 2011 che consiste in una tenda che per almeno una trentina d’anni è stata immobile al sole, cambiando colore da blu a viola. Tutte le persone che la vedono dal vivo credono che sia una fotografia, ma non lo è, o meglio, è una fotografia creata direttamente dal sole e senza il mio intervento". "Siccome gli artisti non possono mai essere contenti – ha commentato ironicamente Favelli – avrei preferito vincere la 75ima edizione, poiché di certo più importante". L’artista bolognese ha anche ricordato di essere stato premiato l’8 luglio, giorno del compleanno di sua madre: "Una coincidenza che ancora una volta dimostra come la mia ricerca sia indissolubilmente legata alle maledette vicende che hanno coinvolto la mia famiglia in passato e alle quali però, con il tempo, sono riuscito a dare un senso". Menzione speciale per Sabrina Mezzaqui con ‘I quaderni di Adriano’, installazione del 2016 formata da venti quaderni posti dentro a una teca che raffigurano i motivi bianchi e neri dei pavimenti a mosaico di Villa Adriana a Tivoli. La motivazione che ha accompagnato il riconoscimento è stata la seguente: "Un’opera che unisce la memoria storica con la letteratura e soprattutto con un lavoro corale dove l’arte diventa un’opportunità di partecipazione di una comunità intera". E in effetti l’artista spiega: "Si tratta di un lavoro collettivo, progettato e realizzato insieme ad altre dodici persone che collaborano con me. I loro nomi sono riportati nella didascalia dell’opera, insieme alle ore di lavorazione che in questo caso, se non erro, si aggirano attorno alle 1.340". "Ci tengo a precisare – conclude Mezzaqui – che non sono solita partecipare a premi, perché non mi interessano, ma questa volta ho fatto un’eccezione, perché ho percepito un’atmosfera molto piacevole. Ho accolto la menzione speciale come un dono non aspettato e quindi posso dirmi molto contenta".

Manuela Valentini