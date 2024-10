Premiate le aziende che hanno fatto storia

Sono 17 le aziende di San Giorgio che quest’anno hanno festeggiato una ricorrenza. Sono le aziende Cna premiate nella sede del Comune dal sindaco Paolo Crescimbeni, dal vicepresidente Cna Paolo Lambertini e dal responsabile Cna Reno Galliera Marco Bonacini. Appartengono ai più svariati settori, dai trasporti alla falegnameria, dall’impiantistica all’agroalimentare e alla produzione. Con alcune particolarità: un’azienda, la Festi Andrea, quest’anno festeggia ben 133 anni di attività. E due aziende specializzate nella produzione di attrezzi per la pesca, galleggianti e macchine per montare gli ami, leader a livello mondiale nel loro settore.

"Sono molto felice – commenta Crescimbeni –, abbiamo premiato aziende artigiane che rappresentano elementi fondamentali dell’economia di San Giorgio. Sono imprenditrici e imprenditori che aiutano a migliorare la nostra vita, perché svolgono attività preziose, che ci sono utili e che abbiamo la possibilità di trovare vicino a casa, con il valore aggiunto della loro cordialità e della loro professionalità e competenza, messe a disposizione di tutti i clienti per fare scelte migliori e più consapevoli". "Cna ha voluto premiare imprese che hanno fatto la storia della comunità in cui vivono – aggiunge Paolo Lambertini, Vicepresidente Cna Bologna –. Sono aziende che rappresentano benissimo quel concetto di impresa di prossimità per la cui tutela e valorizzazione Cna si sta impegnando".

A ricevere il premio: Santini Ivano, 30 anni di attività nei trasporti, Festi Andrea, 133 anni di attività di falegnameria, Forme e colori di Nanetti Raffaella, 15 anni di attività nelle acconciature, V.A. Impianti Idro-termo-sanitari di Vivarelli Alessandro, 15 anni di attività, Arbizzani snc di Arbizzani Alberto & C., 55 anni di attività in riparazione di impianti elettrici, Associazione Corso dei Fiori aps, 40 anni di attività in organizzazione eventi, Atti Annalisa, 10 anni di attività di agenzia assicurativa, Bacci Gino, 35 anni di attività in strumenti per la pesca, Capelli Michele e C. sas, 30 anni di attività in installazione impianti idro termo, Eredi Marzocchi Romeo di Marzocchi Giorgio, 70 anni di attività in riparazione e vendita orologi, FAE Engineering srl, 20 anni di attività con apparecchiature elettroniche, Le Grafiche Record srl, 45 anni di attività di tipografia, Hydro-Tecnique di Capelli Simone, 15 anni di attività, Il Fornaretto di Alberghini Noemio, 45 anni di attività, M.C.M. di Bottura Italo srl, 55 anni di attività con strumenti per la pesca, Officina Pareschi Remo di Fabbri Angela, 20 anni di attività di metalmeccanica e lavorazione metalli, Pro Loco San Giorgio sas, 20 anni di attività.