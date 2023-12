Premiati dal sindaco gli amori inossidabili

Certi amori non finiscono. E a un certo punto si ritrovano nella sala consiliare del Municipio per guardarsi indietro, ma solo per un attimo, e rendersi conto con un filo di vertigine della lunga strada percorsa. Sabato scorso nella casa comunale si è tenuta la cerimonia di consegna delle pergamene-ricordo alle coppie di cittadini residenti nel Comune di Vergato che, nel corso del 2023, hanno festeggiato le nozze d’oro dopo cinquant’anni di matrimonio. Su un totale di 23 inviti hanno partecipato alla cerimonia una quindicina di coppie, alcune delle quali accompagnate da figli e nipoti. Al termine della consegna delle pergamene, c’è stato tempo per scambiarsi gli auguri di Natale e tanti bei ricordi davanti a un piccolo rinfresco.

"La consegna delle pergamene è sempre un momento estremamente emozionante – ha dichiarato il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – ma soprattutto significativo perché è la testimonianza concreta e reale di come questi valori vengono tradotti in un percorso di vita fatto insieme da due persone con una responsabilità reciproca, sentimento questo che va a superare sicuramente i periodi critici che i cinquant’anni di vita insieme possono comportare".

"Ritengo queste coppie – ha aggiunto il primo cittadino – un valore assoluto per la nostra società e per la testimonianza di valori quali il rispetto, l’aiuto reciproco, i sentimenti di affetto e di amore, tutti valori un po’ forse sgualciti nel periodo contemporaneo di questi anni, considerati superati; un fulgido esempio per tutti, nella società odierna che dovrebbe guardare con ammirazione a questi valori che permettono il raggiungimento di traguardi di questo tipo. A tutte queste coppie, quest’anno erano 23, il mio augurio di un proseguimento felice nei prossimi anni. E ancora auguri di buon Natale".