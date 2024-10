Premiati i cuochi degli alluvionati

Una pergamena per la grande generosità e il senso di comunità dimostrati nei giorni difficili dell’alluvione: è quella che la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, ha consegnato nelle mani del presidente dell’Arci San Lazzaro, Matteo Cioni, per ringraziare il circolo di via Bellaria che ha preparato pasti gratuiti per sfollati, tecnici e soccorritori nei giorni dell’alluvione dello scorso settembre: in tutto più di 1.200 piatti sfornati in poco meno di dieci giorni.

"Si tratta di un segno di ringraziamento che ho voluto consegnare a nome di tutti i cittadini di San Lazzaro per la straordinaria generosità dimostrata dal circolo Arci in un momento di grande difficoltà per la nostra comunità – ha detto la sindaca Marilena Pillati – Ogni qualvolta la città ha avuto bisogno di supporto e sostegno, il Circolo Arci non ha mai fatto mancare il suo contributo, dimostrando in questo modo un grande senso di comunità e una straordinaria generosità. Non ci stancheremo mai di ringraziarli per quello che hanno fatto in quei giorni difficili per San Lazzaro. Per questo, assieme a tutta la giunta, ho pensato a questa pergamena per sottolineare il loro straordinario impegno".

"Si tratta di un riconoscimento che ci rende particolarmente felici e che vorrei condividere con tutto lo staff delle cucine del circolo perché in quei giorni ha fatto un lavoro davvero straordinario, sommando all’attività di tutti i giorni, quella per la preparazione dei pasti per l’emergenza che era in atto – ha detto Matteo Cioni –. Quest’estate abbiamo parlato con diverse persone che vivono al Farneto, abbiamo dei colleghi che hanno avuto la casa allagata, o semplicemente hanno perso un’auto o quello che avevano in cantina. Quindi sappiamo benissimo che cosa ha significato per loro questa nuova emergenza. Per noi l’idea di comunità esiste da sempre e sarebbe bello che tutti la pensassero come noi, non solo quando ci sono i momenti di festa, ma soprattutto quando si verificano delle tragedie come quella dell’alluvione. Noi ci saremo e lo faremo sempre".

Oggi, intanto, alle ore 10 in via Aldo Moro, sotto il palazzo della Regione si terrà la manifestazione di tutti i cittadini emiliano-romagnoli che sono stati colpiti per ben tre volte dall’alluvione: nelle due ondate di maggio 2023 e a settembre scorso. E in contemporanea, sempre oggi, torna la paura per il maltempo con l’allerta arancione in Emilia-Romagna, che però, stavolta, riguarderà un’area diversa rispetto a quella recentemente colpita. L’attenzione, infatti, si concentra sulle province di Parma e Piacenza e sulle aree montane e collinari della provincia di Reggio Emilia, mentre sul resto della regione l’allerta è gialla.

Zoe Pederzini