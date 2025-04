Premiati i pionieri del riuso. "Un esempio per tutti"

Domenico Cicognani, Ivo Ferrari, Gino Minoccheri, Gino Andreoli, Sergio Veronesi e Giancarlo Zuffi sono i pionieri del riuso premiati dal Comune di Ozzano per essere stati i primi volontari a credere in un progetto che ha fatto quasi da apripista in regione. Il Centro del Riuso di Ozzano infatti, che ha appena compiuto 20 anni, è stato tra i primi a essere realizzato, risultando un prezioso servizio a disposizione della cittadinanza.

Denominato inizialmente ‘Area di recupero materiale riciclabile di Ozzano dell’Emilia’, è nato nel 2003 grazie all’allora sindaco Valter Conti insieme al gruppo di volontari iscritti all’Auser. A oggi il Centro del Riuso è un punto di riferimento per la cittadinanza, un luogo che promuove l’economia circolare, riesce a dare seconda vita a oggetti e arredi e conserva memoria e storia.

A consegnare gli attestati di riconoscimento ai pionieri l’assessora regionale all’Ambiente Irene Priolo (sopra): "Ozzano ha iniziato molto prima che venisse fatta la regge regionale a credere nella prosecuzione della vita di ciò che finisce all’interno dei Centri del riuso – ha spiegato –. Questi sono progetti importanti dal punto di vista ambientale e sociale".

z. p.