Premiati i supereroi della porta accanto

Appuntamento con la tradizionale premiazione dei casalecchiesi meritevoli l’altra mattina nella sala cerimonie del municipio dove i volontari del gruppo ’Casalecchio nel cuore’ affiancati dagli amministratori comunali hanno consegnato un riconoscimento a una serie di cittadini che nel 2022 si sono distinti nelle loro attività svolte in diversi settori della vita civile e del volontariato.

Alla presenza di Chiara Casoni, Athos Gamberini, Mara Tugnoli, Gianni Nanni affiancati dal sindaco Bosso e dall’assessore Barbara Negroni si è svolta la semplice e calorosa cerimonia alla quale erano presenti quasi tutti i protagonisti designati. A partire dai medici di medicina generale, ovvero i medici di famiglia che sono stati collocati a riposo negli ultimi due anni: Renzo Le Pera, Maria Antonia Bonfiglioli, Claudio Tacconi, Tiziana De Amicis, Teresa Monterisi, Gabriele Vittuari, oltre un dedica speciale al dottore Andrea Carnevali Tibaldi. Per le comunità sostenibili e l’impegno attivo sul territorio è stato premiato il gruppo Bologna Ripuliamoci, protagonista di diverse iniziative di pulizia straordinaria nelle strade e nelle aree verdi. Per la solidarietà attiva in tante giornate di beneficenza per il territorio e per sostenere realtà fuori dai confini europei è stato premiato il Calcetto Croce, capace di coniugare attività sportiva e ricreativa con un’attenzione alle popolazioni di paesi svantaggiati. Menzione speciale a Gionni Forlenza, il giornalista autore del libro sui primi 100 anni del Casalecchio Calcio e a Dana Abele per l’azione intitolata ‘Da Riga a Casalecchio’.

"Come da consolidata tradizione i volontari di ’Casalecchio nel Cuore’ hanno così voluto ricordare e ringraziare le persone del territorio che hanno svolto in maniera speciale la loro professione o raggiunto risultati importanti nella vita e nel volontariato. In particolare quelle che hanno operato nel campo sociale e sanitario nella cura delle persone, così importante in questi anni – spiega Chiara Casoni, portavoce del gruppo –. Ma anche attenzione al territorio, al suo aspetto e al decoro cittadino, e che comunque si sono distinti in iniziative di solidarietà". La stessa associazione ha annunciato la ripresa della tradizionale passeggiata degli auguri che si svolgerà primo gennaio, con ritrovo alle 10,45 nel giardino di via Garibaldi.

