Premiati in Comune gli under 16 dei miracoli

Una celebrazione per i ragazzi dell’under 16 del Vergato Asd, neo vincitori del campionato interprovinciale. E’ successo a Vergato in municipio nei giorni scorsi, quando il sindaco Giuseppe Argentieri ha convocato la presidente della società Valentina Felline, il mister Giacomo Rialti e i giovani atleti classe 2009 per festeggiare il traguardo raggiunto (nella foto).

"Lo sport aggrega – precisa Argentieri – e aiuta i giovani ad assumere uno stile di vita sano, elemento prezioso soprattutto oggi in cui gran parte della vita sociale dei ragazzi è regolata dai device elettronici. Complimenti alla società e ai ragazzi per la loro impresa". Durante la cerimonia sono state consegnate ‘pagelle’ che hanno messo in luce gli obiettivi raggiunti da ciascuno durante l’anno. "Voti altissimi per tutti, ovviamente – rivela mister Rialti – a coronamento di una stagione indimenticabile".

Quello dei ragazzi di Vergato è un risultato storico, mai raggiunto prima dalla società: sono arrivati primi all’interno di un girone che comprendeva le formazioni giovanili di alcune storiche ‘corazzate’ del calcio dilettantistico bolognese. Sasso Marconi, Corticella e Progresso sono alcuni degli avversari più ostici che i gialloblu appenninici si sono lasciati alle spalle durante la loro cavalcata trionfale, che si è conclusa con quindici vittorie, un pareggio e solo due sconfitte. E adesso avanti tutta con le fasi finali, che li vedranno impegnati con i vincitori degli altri gironi. Un risultato però è già certo, a prescindere dalle prossime partite: i calciatori di mister Rialti la prossima stagione disputeranno il campionato regionale.

"La forza della squadra – prosegue il mister – al di là del valore tecnico che ha dimostrato, sta nell’affiatamento. Gran parte di questi ragazzi gioca insieme fin dai pulcini. Io li avevo allenati tre anni fa e li ho ripresi all’inizio della stagione, trovandoli enormemente cresciuti". Il Vergato Asd è una piccola realtà, completamente dedita al calcio giovanile, 150 tesserati, 9 squadre e una trentina fra tecnici e dirigenti accompagnatori che fanno di tutto per garantire ai giovani un’esperienza appagante sia sul piano sportivo che quello educativo. "Dal 2024 non abbiamo più la prima squadra – rivela la presidente Felline –, ma con un gruppo così potremmo ripensarci".

Fabio Marchioni