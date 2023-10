Premiato il lavoro di trasformazione

Il progetto di Piazza Lucio Dalla e della Casa di Quartiere Navile ha vinto il premio dell’Istituto nazionale di Architettura della Regione per "la capacità di trasformare la tettoia dell’ex mercato in uno luogo pubblico pieno di opportunità". In questo contesto la rassegna DiMondi (che in estate ha totalizzato 150mila presenze) prosegue le attività fino al 12 novembre.