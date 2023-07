"Premiato perché mantengo le promesse fatte alla città"

Sindaco Fioravanti, se lo aspettava di arrivare secondo?

"No, anche se speravo in un buon posizionamento, visti gli ottimi risultati già ottenuti in questa classifica fin dal mio insediamento: 8° nel 2020, 3° nel 2021 e 2° lo scorso anno. Non è certamente un risultato di poco conto essere sempre stato nella top ten e, per tre anni consecutivi, sul podio: si tratta di un risultato importante, che fa piacere e mi rende orgoglioso".

Un gradimento in crescita del 5,2% che premia cosa di questo suo primo mandato?

"Il rapporto leale, sincero e trasparente con i cittadini, oltre al grande lavoro portato avanti come amministrazione. Credo che uno degli aspetti più apprezzati sia stato l’aver abbattuto quei muri che troppo spesso dividono chi governa da chi è governato. La differenza la fa anche il fatto che stiamo mantenendo le promesse della campagna elettorale, dimostrando l’amore che nutriamo per la città: dai lavori pubblici al green, dalle scuole alla cultura, allo sport e agli eventi, passando per i tanti aiuti a livello socio-economico, i fondi ottenuti per la riqualificazione del territorio, il rapporto sinergico con gli altri Comuni del Piceno".

Lei è primo tra i sindaci del centrodestra, si è sentito con Giorgia Meloni?

"Non ho ancora avuto modo di sentire il premier, ma si sono congratulati per questo risultato tante figure di spicco, sia a livello politico, sia civico. Per me questo sondaggio non è un punto di arrivo: la classifica è un termometro, ci fa capire che stiamo lavorando bene e che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Ora, però, è fondamentale non tirare i remi in barca: dobbiamo restituire agli ascolani una città migliore di quella che ci è stata temporaneamente consegnata".

Cosa si sente di dire ai suoi concittadini per questo ottimo risultato raggiunto?

"Li ringrazio di cuore. Come d’altronde li ringrazio ogni giorno, in piazza o nei bar, da quando sono stato eletto sindaco. Li ringrazio perché sono al nostro fianco nella visione presente e futura della città: con idee, progetti, consigli utili e critiche costruttive. A loro, posso dire solo un’ultima cosa: che in questi 4 anni abbiamo davvero lavorato con il cuore e nell’unico interesse della città. Spero di aver ripagato la fiducia che i cittadini ci hanno concesso e sono convinto che, se lo vorranno nuovamente, potremo crescere ancor di più nei prossimi anni".

Lorenza Cappelli