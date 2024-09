Premiati i protagonisti emiliano romagnoli a Parigi 2024: “Siete stati la felicità per le persone rimaste incollate allo schermo”

Bologna, 25 settembre 2024 - Una giornata di festa, per rendere omaggio e premiare tutti gli atleti olimpici e paralimpici dell’Emilia Romagna, “sia coloro che hanno vinto una medaglia, sia i quarti posti, per seguire quanto fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, ricorda in apertura Gianmaria Maghi, capo della segreteria politica della presidenza. Gregorio Paltrinieri, Julio Velasco, Giulia Ghiretti, Elisa Iorio, sono solo alcuni dei dieci sportivi che hanno partecipato alla premiazione, capaci di conquistare 11 medaglie (7 alle olimpiadi e 4 delle paralimpiadi).

Olimpiadi e paralimpiadi: da Julio Velasco a Gregorio Paltrinieri fino a Giulia Ghiretti, premiati in Regione i protagonisti emiliano-romagnoli a Parigi 2024

"È un momento molto delicato per la nostra regione, ma non potevamo privarci di questa festa: la forza che hanno avuto gli atleti è quella che vorrei trasmettere alla nostra regione, che è nuovamente in difficoltà, ma saprà ripartire”, dichiara Irene Priolo, presidente ad interim della Regione, che poi ringrazia gli atleti “siete stati la felicità per le persone, che rimanevano incollati allo schermo a guardarvi”.

E la stessa gioia è quella che si vede sui volti degli sportivi, che rievocano i momenti più belli delle loro olimpiadi e paralimpiadi: “Ho fatto quattro olimpiadi nella mia vita, ed è come e fosse la prima, sono sempre emozioni diverse” racconta Gregorio Paltrinieri, capitano della nazionale italiana di nuoto che ha portato a casa una medaglia d’argento e una di bronzo, che poi confessa davanti a Julio Velasco: “Guardavo i suoi video prima delle finali olimpiche per motivarmi, per me è un’ispirazione”.

Risponde subito scherzando l’allenatore delle pallavoliste azzurre, che per la prima volta hanno conquistato un oro olimpico: “Non lo sapevo, è una responsabilità troppo grande!”. E continua elogiando le sue atlete: “Hanno fatto un’impresa incredibile, finalmente non romperanno più con quell’oro che manca - ironizza -, è una mentalità che non condivido, vanno premiati tutti i giovani aldilà delle medaglie”.

Tanti altri atleti sono stati premiati oggi in Regione, tra cui l’oro paralimpico del nuoto Giulia Ghiretti: “Ho vinto di quattro centesimi, e quando ero in vasca non mi ero ancora accorta di nulla, poi ho guardato il tabellone e ho iniziato a gioire”. Come loro erano presenti anche i quarti posti perché, come hanno ricordato in tanti tra istituzioni e atleti, il valore dello sport non si misura solo da un podio.