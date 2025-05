Premio Acquaderni a Valerio Brecci, pioniere dello sport all’aria aperta

"Il Premio 2025 viene conferito a Valerio Brecci, da sempre socio del Centro sportivo italiano di Sasso Marconi, educatore sportivo e figura di riferimento per intere generazioni. In decenni di attività, Valerio ha promosso una cultura dello sport fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla responsabilità verso il territorio. Con l’aiuto di tanti volontari, ha realizzato progetti educativi, escursioni, giornate di orienteering e attività di outdoor education rivolte ai più giovani, capaci di insegnare il rispetto per la natura, per sé stessi e per gli altri". Con questa motivazione oggi pomeriggio nel teatro comunale di Sasso Marconi, a margine del concerto dell’Orchestra Onda Marconi in programma alle 17, l’associazione Donne di Sasso consegnerà a Valerio Brecci il premio Luisa Teresa Acquaderni 2025, arrivato alla seconda edizione.

Lo scorso anno venne assegnato proprio all’Orchestra Onda Marconi. "Amici da sempre – affermano Arianna Gaspari e Giulia Ferraresi, rispettivamente presidente e vice delle Donne di Sasso – Luisa Acquaderni e Valerio Brecci erano uniti da una visione comune su come trasmettere ai ragazzi i valori dello sport e dell’educazione ambientale. Il premio a Valerio è di 300 euro e sarà devoluto al gruppo Orienteering del Csi, per contribuire alla mappatura dell’area di Rioverde, un polmone verde di Sasso Marconi, che potrà diventare un luogo dedicato alla corsa di orientamento e all’educazione ambientale". Luisa Teresa Acquaderni è scomparsa a 62 anni il 21 giugno 2023, dopo un’estenuante lotta contro un tumore. "Ho cominciato ad occuparmi di sport nel 1961 – ricorda Brecci – praticamente quando è nata Luisa Teresa Acquaderni. Inevitabile alla fine degli anni ’90 l’incontro con lei nel suo agritur a Rio Verde, dove mi concesse gli spazi per organizzare le attività sportive con i ragazzi del Csi".

Nicodemo Mele