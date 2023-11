Premio Baresi per le imprese degli under 36 Micro e piccole imprese attive nell'area metropolitana bolognese hanno tempo fino a lunedì prossimo per partecipare al Premio Barresi 2023 e aggiudicarsi 7mila euro da investire. Anche le imprese di prevalente partecipazione femminile possono partecipare. 21mila euro saranno divisi tra tre imprese vincitrici.