Premio Cultura alla stilista Alberta Ferretti

Un riconoscimento che unisce l’artigianato, dna del territorio emiliano-romagnolo, all’arte e alla creatività. É il premio Confartigianato Cultura che torna a Bologna domani pomeriggio. L’appuntamento è alle 17 al Grand Hotel Majestic (già Baglioni) in via Indipendenza (Sala Europa, i posti sono riservati e limitati) quando il riconoscimento sarà conferito alla stilista Alberta Ferretti.

Questo il programma dell’evento: i lavori saranno aperti, alle 17, dai saluti di Amilcare Renzi, segretario Confartigianato Imprese Emilia-Romagna, e dall’intervento di Davide Servadei, presidente Confartigianato Imprese Emilia-Romagna. Dopo la consegna del premio, la stilista romagnola dialogherà con il vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Previsti anche saluti di Marco Granelli e Vincenzo Mamoli, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese.

Il premio Cultura– che negli anni è già stato assegnato allo chef Massimo Bottura, al regista Pupi Avati, al presidente dell’Abi Antonio Patuelli e a I Musici di Parma – "nasce per dare un riconoscimento a figure che si sono distinte nel nostro territorio", considera Renzi. "Figure del fare e dell’imprenditorialità– continua– e nel caso di Alberta Ferretti parliamo di moda che esprime creatività e valore, nonché una rete straordinaria di collaborazioni con piccole imprese. E nel nostro territorio ricordiamo che c’è un’azienda ogni 8/10 abitanti".