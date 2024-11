Premio Difesa e Sicurezza. L’omaggio alle forze armate per l’impegno con i cittadini

Torna la tredicesima edizione del ‘ Premio Difesa e Sicurezza Emilia Romagna e Sicilia’, che da domani fino a sabato, celebrerà l’operato delle Forze armate e di Polizia. Il progetto, ideato dall’associazione Andromeda, mira a incrementare sempre di più la vicinanza da parte della società civile, nei confronti delle forze dell’ordine, da Bologna alla Capitale, fino a Catania. Il primo appuntamento ci sarà domani alle 20,30, all’Auditorium Manzoni, dove avverrà la premiazione al personale che si è contraddistinto di forze armate, Vigili del fuoco e Protezione civile, seguita poi da uno spettacolo canoro della band Suore Bologna. "È importante premiare l’operato di chi garantisce la nostra sicurezza – ricorda Simone Borsari, assessore ai lavori pubblici –, di chi ricopre una funzione pubblica e continua a servire lo Stato anche dopo essersi tolto la divisa". Non manca di certo, vista la risposta della cittadinanza all’emergenza alluvione, un riconoscimento per i volontari che non hanno la divisa.

Sabato sera, ci sarà un convegno dedicato alle "associazioni di volontariato regionali che non passano inosservate", sottolinea Mauro Bosi, presidente dei Csv (centri di servizio per il volontariato) Volabo. "La capacità di rispondere ai bisogni della cittadinanza è una competenza", e in base a questo criterio, Volabo informa di aver ricevuto, a Bruxelles, il ‘Premio Europeo per la Validazione delle Competenze del Volontariato 2024’, organizzato da Erasmus+ eQval. Sempre sabato, in piazza Maggiore dalle 10, saranno esposte rappresentazioni delle "forze armate di pace" come precisa Enrico Paolo Raia, presidente di Andromeda, attraverso le quali "ci si augura grande partecipazione della cittadinanza".

Gioia Gentile