Premio d’incisione ’Giorgio Morandi’

Il Premio di incisione ’Giorgio Morandi’ compie 40 anni; fu istituito da Vincenzo Ghirlandi, collezionista e amico del Maestro, a beneficio degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove Morandi ha lavorato dal 1930 al 1956, occupando la cattedra di incisione. Oggi Luigi Ghirlandi, prosegue quanto intrapreso dal padre con un impegno generoso. "Io da tempo mi occupo d’arte e sono felice – sottolinea Ghirlandi – di continuare questo premio che per i ragazzi, che oggi attraversano in questo settore specifico molte difficoltà, rappresenta una tappa importante". "Fare incisione – precisa il docente di incisione Agim Sako che oggi occupa la cattedra di Morandi – implica da parte dei ragazzi riflessione, pazienza, lavorazione della matrice, esecuzione dell’immagine ed il momento liberatorio della stampa. Questi premi quindi rappresentano il modo per confrontarsi costantemente con l’arte morandiana". Nella sala Clementina della Pinacoteca, alla presenza del direttore Enrico Fornaroli e di molti insegnati, sono stati consegnati i premi delle ultime tre edizioni, ossia la XXXV (relativa al 2021-‘22) vinta da Ilaria Venturini, mentre Elena Menini è segnalata per la qualità dei lavori. Per l’edizione XXXVI (relativa al 2022 ‘23) è risultata vincitrice Valentina Blundo con menzione speciale ad Alessia Cincotto; per la XXXVII (relativa al 2023 ‘24) è stata premiata Yaqin Cui, e segnalate per qualità di lavori Mafalda Francesca Perri ed Elena Zanfanti.

Nicoletta

Barberini Mengoli