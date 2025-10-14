Premio Emilia Sostenibile: "L’innovazione che paga"

Sostenibilità per il bene comune, funzionale allo sviluppo per il territorio. Questo degli obiettivi della seconda edizione premio Emilia Sostenibile, promosso da Ucid Bologna (Unione cristiana imprenditori e dirigenti), in partnership con Confcooperative Terre d’Emilia, Confindustria Emilia Area Centro e Bologna Business School. L’iniziativa, concepita come contest d’impresa sui temi della sostenibilità, vede la direzione scientifica di NeXt Economia. Le premiazioni dei progetti vincitori si terranno giovedì 30 ottobre nella sede di Confindustria Emilia Area Centro, a partire dalle 10. Saranno premiati due tra i progetti in competizione: uno per l’innovazione sostenibile di processo, l’altro per quella di prodotto. Si aggiungeranno poi menzioni speciali. Sono 31 le candidature pervenute, provenienti dalle province di Bologna, Modena e Reggio, indicative di 10 macrosettori produttivi, quasi un terzo dal comparto manifatturiero.

"L’obiettivo è raccogliere quelle imprese che hanno scelto la sostenibilità e hanno come obiettivo il desiderio di fare qualcosa di più è meglio", apre Filippo Sassoli de’ Bianchi, presidente Ucid Bologna. Il premio, quindi, è un’occasione per dare evidenza di quello che fa parte di una cultura aziendale di una fetta importante di imprese. "I criteri scelti per la presentazione e l’ammissione dei progetti sono stringenti e ci hanno permesso di tenere molto alta la qualità delle iniziative oggi in valutazione", sottolinea Gianluca Mancini (Ucid Bologna e co-ideatore del premio). "Dobbiamo agire, mettendo le persone al centro e per il bene comune", dice Gabriele Carboni (Ucid Modena e co-ideatore del premio). "Le cooperative hanno nel loro dna il tema della sostenibilità. Bologna ha approvato un piano per l’economia sociale, solo attraverso il fare rete possiamo risolvere le problematiche della nostra comunità", spiega Matteo Manzoni (Confcooperative Terre d’Emilia). Presente anche Confindustria Area Centro, che "ritiene che la sostenibilità serva per dare nuovi stimoli al modello di imprese", sottolinea Filippo Forni.

Giovanni Di Caprio