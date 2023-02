L’Unione Reno Galliera, il Teatro Comunale di Bologna (partner fondatore), Musica Insieme e l’Accademia Internazionale di Imola ’Incontri col Maestro’ indicono la Settima edizione del Premio Giuseppe Alberghini, per giovani talenti della musica strumentale, vocale e della composizione della Regione.

Il concorso rappresenta un unicum sul territorio, confermandosi come la più grande competizione musicale regionale, in grado di abbracciare le principali tipologie di strumenti della tradizione classica. Dal 2015 ad oggi sono stati quasi 1500 i giovani talenti che hanno scelto di partecipare al Premio. Più di 100 giurati di chiara fama hanno prestato la loro opera per partecipare alle giurie delle varie sezioni.

I ragazzi hanno l’opportunità di mettere in luce il proprio talento esibendosi in palcoscenici qualificati di fronte a grandi professionisti del settore e di condividere questa importante esperienza con tanti altri coetanei.