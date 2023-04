Premio Ilario Rossi Artisti in concorso sulla Via degli Dei

Dipingere o realizzare un’opera scultorea che racconti la Via degli Dei, fra arte e cultura. E’ questo il tema del premio ’Ilario Rossi’, giunto alla 12ª edizione. Il concorso rivolto ad artisti italiani e stranieri, purché residenti in Italia, si svolgerà dal 29 aprile al 14 maggio a Monzuno. Le iscrizioni sono aperte e le opere dovranno essere consegnate entro il 25 aprile: saranno esposte dal 29 aprile al 14 maggio alla Sala Ivo Teglia in via Bertini. Il premio è organizzato dal Circolo Artistico Ilario Rossi con la collaborazione di Emil Banca. Per informazioni: www.bolognamontana.it 3488430518.