Premio letterario e murale per Tilde Bolzani

Un premio letterario, un murale, una mostra, un video, un incontro nel parco e un ricordo in consiglio comunale. Sono le iniziative che ha messo in campo il Comune di Anzola, nel corso di quest’anno, per rendere omaggio e onorare la figura dell’ex sindaca Clotilde ‘Tilde’ Bolzani (1921 – 1974) a 50 anni dalla morte, avvenuta il 31 dicembre del 1974 a causa di una malattia terminale. Bolzani fu assessora provinciale nel 1965 e sindaca di Anzola dal 1970 al 1974 dopo i due mandati di Adelmo Franceschini.

Nonostante la malattia l’ex sindaca continuò a impegnarsi fino alla fine, a sollecitare il consiglio comunale per fare memoria delle deportazioni e della Resistenza al nazifascismo. Di lei rimane il ricordo indelebile della sua carica innovativa, del suo modo di fare politica e di gestire le pratiche comunali, dell’attenzione ai problemi delle donne. E rimane il ricordo del suo forte istinto pedagogico, che si è espresso a più livelli: a lei è intitolata una scuola materna ad Anzola. Il programma degli eventi è stato presentato l’altro giorno nella sede della Città metropolitana di Bologna alla presenza dell’assessore comunale di Anzola Monica Bartolini, della presidente dell’Anpi di Bologna Anna Cocchi e di Cinzia Venturoli, docente dell’Università di Bologna che ha curato un libro sulla figura della Bolzani.

In sostanza l’amministrazione comunale da febbraio organizza ‘Racconta Tilde’, il premio letterario di narrativa, nella forma del racconto breve, e di un fumetto che prevede dei premi in denaro. L’iscrizione è gratuita e la scadenza per inviare le proprie opere è fissata per mercoledì 16 aprile. E ancora è prevista la realizzazione di un murale a lei dedicato su un edificio di proprietà comunale, in corso di individuazione.

L’amministrazione comunale vorrebbe coinvolgere in questo progetto giovani artisti, possibilmente dell’area metropolitana. Poi è prevista una mostra con documenti e immagini nel municipio di Anzola; quindi sarà realizzato un video che raccoglierà le testimonianze delle persone che l’hanno conosciuta e frequentata. E ancora si terrà un incontro in cui interverranno persone che hanno conosciuto Tilde Bolzani in vita o anche solo come figura politica. Questo evento sarà organizzato nel mese di settembre nel parco Fantazzini. Infine, a dicembre si terrà un ricordo di Tilde Bolzani in consiglio comunale.

p. l. t.