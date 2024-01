Premio letterario per opere inedite e ricette

Appassionati di scrittura ‘a tutto inchiostro’: il Comune di Malalbergo in collaborazione con la Pro loco ha indetto la prima edizione del premio letterario ’Malalbergo’ per opere inedite scritte in lingua italiana. La partecipazione è libera e gratuita. Il tema del concorso è ’La nebbia’ ed è diviso in sezioni: racconti inediti e ricette di cucina (che devono essere di proprietà dell’autore). I testi devono essere al massimo di 18mila battute. La giuria è composta da componenti individuati dal Comune e della Pro loco ed è garantito l’anonimato dell’autore alla commissione giudicatrice. Il giudizio finale dei selezionatori è inappellabile e non sono ammessi ricorsi. La giuria non è tenuta a rendere pubblici i titoli delle opere escluse dalla premiazione finale. I partecipanti alle due sezioni del premio letterario dovranno far prevenire i loro racconti e le loro ricette, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 24 del 15 marzo esclusivamente a mezzo mail. I racconti selezionati saranno raccolti in un’antologia cartacea distribuita sul territorio nazionale. All’autore sarà richiesta una liberatoria per la pubblicazione.

La premiazione del premio letterario "Malalbergo" avverrà l’1 giugno all’interno della manifestazione "Festa dello Sport".

I nominativi dei vincitori saranno comunicati il giorno della premiazione con pubblicazione sul sito www.comune.malalbergo.bo.it . Il regolamento è scaricabile dal sito www.comune.malalbergo.bo.it Per informazioni o chiarimenti inviare una mail a malalbergo@loggione.it.

Sono accettati solo racconti con una lunghezza non superiore ai 15/18mila caratteri (spazi compresi). I testi vanno inviati via mail a malalbergo@loggione.it, non devono avere formattazioni particolari.