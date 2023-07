Premio nazionale per Appennino Food

Un bilancio raddoppiato nel giro di due anni ed un premio nazionale che affianca l’azienda di Savigno ai marchi più importanti del made in Italy del settore alimentare. Estate di bilanci positivi per Appennino Food group spa, l’impresa di Valsamoggia che ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 18,5 milioni di euro, in crescita del 110% sul 2020, con l’obiettivo puntato su ulteriori crescite. Con i suoi quasi 60 dipendenti, quasi tutti residenti nell’Appennino bolognese, nello stabilimento di Savigno si lavorano circa 50 tonnellate di tartufo l’anno, tutto verificato e certificato, pronto per un’esportazione che riguarda ormai quasi il 60% del prodotto. E questa è una delle motivazioni del premio ritirato da Luigi Dattilo poche sera fa a Milano in occasione della decima edizione del premio ‘Save the brand’ dedicato agli imprenditori italiani e alle eccellenze italiane che si sono distinte per il valore del loro marchio. La tendenza dell’azienda è volta sempre più all’internazionalizzazione, un mercato globale trainato in Europa da Germania e Spagna per il 15%, poi gli Stati Uniti col loro 24%, l’Asia occidentale e anche il mercato interno, principalmente quello della ristorazione, anche questo in crescita.

Ma non c’è solo tartufo nel listino dell’azienda fondata nel 1985 dai fratelli Angelo e Luigi Dattilo, sotto un unico marchio infatti il catalogo comprende funghi freschi, congelati ed essiccati e tante altre prelibatezze.

"Si tratta di un riconoscimento che ci incoraggia in un percorso che rimane stabilmente ancorato al nostro Appennino, ai suoi boschi e al nostro ambiente -commenta Luigi Dattilo- Per il 2023 Appennino Food Group spa ha deliberato un significativo piano di crescita e stima di raggiungere entro l’anno i 22 milioni di euro, mentre il piano industriale triennale approvato dal CdA a gennaio 2023, prevede un importante crescita di fatturato che svilupperà un giro di affari di 30 milioni di euro entro il 2025". Intanto sono ormai pronti i progetti di una espansione dello stabilimento di Savigno che potrebbe iniziare all’inizio del prossimo anno che porterà a più che raddoppiare la superficie della sede attuale con nuovi spazi destinati a selezione, ricerca, produzione e amministrazione.

