Premio Tina Anselmi 2024 a Bologna: premiate anche le lavoratrici della Perla

Bologna, 14 maggio 2024 - Sono 22 le vincitrici del Premio Tina Anselmi 2024. E' andata in scena questa mattina all’Archiginnasio la cerimonia dell'ottava edizione delle onorificenze istituite da Cif e Udi Bologna.

Premio Tina Anselmi 2024, tra le premiate anche le lavoratrici de La Perla (Foto dal profilo Facebook della vice sindaca Emily Clancy)

Quest'anno, l'obiettivo del premio era far emergere le contraddizioni irrisolte della condizione lavorativa femminile e valorizzare l’importante apporto che le lavoratrici hanno dato nei vari luoghi di lavoro dell’area metropolitana. Tra le premiate, anche le lavoratrici de La Perla. L’azienda, di recente, è entrata in amministrazione straordinaria dopo una lunga attesa.

“Il premio alle lavoratrici de La Perla – recita il comunicato delle premiate – intende esprimere forte solidarietà per la tenacia da loro dimostrata nella difesa del posto di lavoro, evidenziandone l’alta professionalità nell’ambito della lingerie made in Italy riconosciuta a livello internazionale e che deve assolutamente essere rilanciata nel territorio bolognese".

Il premio ha visto spiccare 22 lavoratrici in campi diversi: oltre alle onorificenze alla carriera, le aree prese in considerazione sono state: commercio, arte, magistratura, comunicazione, istruzione, forze di polizia, artigianato, turismo, socio-sanitaria, teatro, agricoltura, ricerca e industria.

Durante la cerimonia sono intervenute la vicesindaca Emily Clancy, la presidente del Consiglio comunale Maira Caterina Manca, Carla Baldini (Cif Bologna) e Katia Graziosi (Udi Bologna).

Questo l’elenco delle premiate:

Alla Carriera

Comellini Vittoria

Insegnante per oltre trent’anni presso la scuola elementare di Monghidoro, ha collaborato per anni con il primo Centro Interculturale pubblico italiano CD/LEI, sulle tematiche dell’immigrazione e dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. Attiva nel volontariato a carattere locale ed internazionale, si adopera per il sostegno a famiglie e persone in difficoltà.

Pagani Cesa Gabriella

Ha guidato con spiccate doti imprenditoriali una realtà tipicamente maschile come una fonderia e ha saputo portare la sua azienda ad essere una eccellenza internazionale nel campo della fusione artistica. Ha favorito la continuità nella leadership al femminile nel mondo della fonderia, con la presenza delle figlie nella conduzione dell’azienda, fatto piuttosto raro e insolito

Area commercio

Luatti Annalisa

Conduce una bottega storica di merceria a Bologna nel quartiere Navile e sa dare vita alle buone cose di un tempo adeguandole ai gusti e alle esigenze dei nostri giorni. Armonizza tradizione e innovazione, offrendo alla clientela un ambiente sereno e tranquillo che sa rispondere alle loro esigenze.

Area artistica

Sinigaglia Francesca

Nonostante la giovane età è profonda conoscitrice della pittura ottocentesca, con un’attenzione anche alla dimensione locale . E’ direttrice del “Museo 800 Bologna” da lei fondato lo scorso anno, con il preciso scopo di valorizzare l’arte bolognese diffondendola soprattutto tra le giovani generazioni.

Area magistratura

Russo Lucia

Ricopre l’incarico di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Sa armonizzare l’altissimo livello professionale con spiccate doti umane. È impegnata a contrastare i crimini e le forme di violenza nei confronti delle donne e delle fasce più deboli, rendendosi disponibile per incontri con la cittadinanza.

Area comunicazione

Minoliti Paola Giornalista alla guida di una delle più diffuse testate italiane “Consumatori” legata al mondo dei consumi; è attenta al benessere dei consumatori, alla tutela dell’ambiente e della parità di genere aiutando i lettori a compiere scelte consapevoli. E’ la prima donna a ricoprire questo incarico di grande responsabilità.

Area istruzione

Fantuzzi Daniela

Insegnante all’Istituto Comprensivo di Marzabotto, è punto di riferimento per genitori ed alunni. La sua presenza è serena e costruttiva sia per l’Istituto che la comunità in cui vive, aiutando le persone in difficoltà a superare ostacoli, pregiudizi e fragilità.

Area Forze di Polizia

Di Angelantonio Martina

Ispettrice di Polizia di Frontiera all’ Aeroporto Marconi di Bologna, è una professionista attenta e capace che si contraddistingue per una particolare attenzione al mondo delle donne e alle persone più fragili. Contribuisce al superamento delle differenze di genere nel suo ambito lavorativo.

Area artigianato

Bencivenni Francesca

Merlettaia e maestra di merletto presso Aemilia Ars. Mantiene viva una tipica arte del territorio, sia realizzando opere che si ispirano al passato sia tenendo corsi dedicati ai giovani in collaborazione con Istituti professionali di moda e sartoria nonché accademie d’arte.

Area turismo

Romagnoli Cesarina

Albergatrice e ristoratrice. Dopo aver aperto un bar a Minerbio, con spirito imprenditoriale avvia prima un’attività di ristorazione e poi alberghiera. Tuttora conduce la sua azienda , la più antica del suo comune, un rinomato punto di riferimento culinario e per l’ospitalità .

Area socio sanitaria

Varia Francesca

Operatrice socio-sanitaria presso una struttura cittadina,” Villa Serena” si distingue per competenze e spiccate doti umane. È punto di riferimento per i familiari degli assisti e per i colleghi, adoperandosi per la tutela della salute e sicurezza e per migliorare le condizioni lavorative.

Area teatro

Cortesi Alessandra

Artista in ambito teatrale, lavora presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, struttura cittadina di assistenza e cura per persone con esito di coma. Il Laboratorio Espressivo che conduce rappresenta un modello operativo innovativo riconosciuto a livello nazionale ed europeo.

Area Agricoltura

Trenti Federica

Imprenditrice agricola della Valsamoggia, ha sviluppato la produzione diversificata di frutta di alta qualità a cui affianca vegetazione spontanea di fiori e bacche per la produzione di succhi e confetture. E’ impegnata nel suo territorio in varie attività di comunità legate al sociale e alla conservazione e diffusione della memoria.

Area Ricerca

Palladini Arianna

Brillante ricercatrice universitaria nell’ambito dell’immunologia oncologica, guida un importante studio costituito da giovani donne sulle strategie di prevenzione tumorale. In tempi recenti ha fondato una start up a vocazione etico-sociale che converte il latte in scadenza in prodotti per la coltura cellulare.

Area industria

Parisi Tiziana

Responsabile Club Project Management di Lamborghini azienda metalmeccanica a livello internazionale di Sant’Agata Bolognese a prevalenza manodopera maschile, delegata RS si è impegnata a favore di un accordo di risonanza nazionale che ha portato alla riduzione di ore di lavoro e alla istituzione di corsi di formazione obbligatori e retribuiti sul problema della violenza a donne e bambini.