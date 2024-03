Premio Tiziana Fanelli per aiutare la ricerca

Un aiuto alla ricerca sui tumori rari. È il Premio Tiziana Fanelli che l’imprenditore Gino Dipierri ha lanciato, in collaborazione con la Fondazione Sant’Orsola, in ricordo della moglie prematuramente scomparsa nel marzo 2022 proprio a causa di un tumore raro.

"Abbiamo scelto di ricordare così Tiziana – spiega Dipierri – donna straordinaria, solare e ottimista, che amava la vita e la sua famiglia: la sua positività continuerà a risplendere nei ricordi di coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino e potrà essere d’aiuto a tante altre persone". "Per migliorare la cura dei tumori rari e in particolare dei sarcomi viscerali, caratterizzati da un’estrema differenziazione di tipologie, diagnosi, prognosi e terapie – racconta la professoressa Maria Pantaleo, responsabile del Programma tumori rari del Policlinico – la ricerca gioca, infatti, un ruolo insostituibile, anche per individuare nuove strade e nuove terapie che possano essere sempre più efficaci".

Il Premio dedicato si propone di contribuire a incentivare la ricerca per le patologie per le quali non si registra attualmente uno spiccato interesse da parte dell’industria farmaceutica. In particolare, il Premio istituito dalla famiglia Dipierri si propone di favorire l’ulteriore sviluppo e il completamento dei progetti in corso, per i quali si sia giunti a risultati preliminari. Possono partecipare al bando, aperto fino a venerdì (8 marzo), singoli ricercatori o team di ricerca. Al vincitore sarà attribuito un premio di 15.000 euro alla ricerca in corso, approvata dal Comitato Etico di riferimento, per la quale siano stati prodotti almeno dati preliminari o primi risultati coerenti e solidi. Il premio sarà erogato all’ente di appartenenza del singolo ricercatore o del team con un vincolo di destinazione a favore del progetto di ricerca presentato. Per presentare la candidatura al bando occorre scaricare dal sito di Fondazione Sant’Orsola (www.fondazionesantorsola.it/premio-tiziana- fanelli) e compilare in ogni sua parte la domanda di partecipazione che dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo pec: fondazionesantorsola@pecmail.net