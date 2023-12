Prencipe lascia FI e appoggia la Fattori

Colpo di scena nella scacchiera della politica di Molinella in vista delle amministrative del 2024. Ilaria Prencipe, ex consigliera di opposizione per Forza Italia, ha deciso di appoggiare nella sua candidatura l’attuale vicesindaca Letizia Fattori formando una civica creata da Pd e Azione. Alla base di tutto un disaccordo con le scelte locali e provinciali che hanno candidato a sindaco del centrodestra Bruno Bernardi.

"Qui c’è un tema politico evidente - sottolinea la Prencipe -, per anni io e il gruppo delle persone con cui ho collaborato siamo stati gli unici a fare politica sul territorio dall’opposizione: in questi mesi, nonostante l’impegno e la presenza sul territorio, siamo stati bypassati nelle sedi decisionali. Peraltro da profili che si risvegliano, guarda caso, solo sotto elezioni e da vertici di partito che, purtroppo, hanno ignorato la realtà locale che più volte avevo loro rappresentato".

L’ex FI poi specifica: "Il tema non è solo il nome di Bernardi, su cui al netto del rispetto personale c’è un tema di inadeguatezza politica, di mancata presenza sui temi e di inconsistenza comunicativa che abbiamo sempre sottolineato nelle sedi opportune: qui manca un progetto, un programma, un rapporto fiduciario. Qui non ci sono le condizioni per costruire nulla." A chi ha paventato rotture sulla base di ambizioni personali, Prencipe ribatte decisa: "È un tema ridicolo: avrei avuto tutto da guadagnare nel farmi andare bene una scelta che non condividevo, tenendo per me i mal di pancia. Ho preferito rimanere fedele a me stessa e al mio gruppo. E poi nella vita, per quanto importanti i ruoli, c’è e ci deve essere molto altro".

Si spacca quindi subito il fronte a sostegno della candidatura di Bruno Bernardi, e in merito la Prencipe conclude: "Saremo presenti con una lista civica alle elezioni amministrative del 2024 e non siamo in campo certo solo per partecipare. Sarà riconducibile al lavoro svolto in questo mandato e porterà il nome di "al centro Molinella". Abbiamo iniziato un confronto con Letizia Fattori, candidata sindaca che nel lavoro di questi anni e nelle posizioni espresse in questa campagna elettorale ha dimostrato un approccio realmente civico, aperto, lontano da logiche personali. Su temi come scuola, servizi, assistenza, c’è piena convergenza anche in coerenza con le posizioni che ho personalmente portato in Consiglio in questi anni: ci sono tutte le condizioni per sostenere la sua candidatura".

Zoe Pederzini