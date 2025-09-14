Prende a bastonate il pizzaiolo. La polizia arresta un ventunenne

Chiede con insistenza del cibo e poi picchia violentemente il titolare della pizzeria con un bastone. È stato arrestato per il reato di rapina aggravata un giovane cittadino egiziano di 21 anni, che nella serata di venerdì ha aggredito brutalmente un cittadino bengalese che è proprietario di una pizzeria in via Nicolò dall’Arca: la vittima ha allertato la Questura dell’aggressione, raccontando di un uomo che pretendeva di ricevere del cibo. Al suo rifiuto, l’egiziano ha preso un bastone e lo ha colpito con violenza. Il commerciante è riuscita ad allontanarlo e il giovane è scappato verso la stazione. A quel punto, è stato arrestato dalle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che lo hanno individuato e bloccato mentre scappava: è stato accompagnato in carcere. La vittima, invece, è finita in ospedale ed è stata dimessa con dieci giorni di prognosi.

Durante il servizio, la polizia ha anche individuato un cittadino nigeriano, irregolare sul territorio, che è stato lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che sta procedendo per le pratiche di espulsione. Ma non è finita qui, perché la nottata di controlli, sempre nella zona Bolognina, per il contrasto allo spaccio e ai reati predatori è stata intensa: la polizia, anche attraverso la visione dall’alto del Reparto Volo, ha monitorato l’area attentamente venerdì sera. Risultato? Identificati e controllati 78 cittadini, di cui 21 con precedenti.

m.m.