Prende a bottigliate negoziante

Ha aggredito, minacciandolo con un coccio di bottiglia, il titolare di un minimarket per portargli via l’incasso dell’intera giornata. Ma l’uomo, un somalo di 30 anni con precedenti, è stato arrestato, prima che riuscisse a scappare, dai poliziotti del commissariato Santa Viola. È successo in via Marco Emilio Lepido, a mezzanotte circa della notte tra venerdì e sabato, quando la volante è intervenuta per la segnalazione della presenza di un soggetto aggressivo che stava dando in escandescenze fuori dal negozio.

Una volta arrivati, gli operatori hanno subito individuato il trentenne all’esterno del locale, intento a prendere a calci la porta, chiusa a chiave dall’interno dal titolare del negozio. Gli agenti hanno quindi bloccato l’uomo e ricostruito l’accaduto: il trentenne, già con alle spalle precedenti di polizia, era entrato nel minimarket in orario di chiusura e aveva minacciato con un collo di bottiglia il titolare del negozio per farsi dare l’incasso della giornata. Nella colluttazione, il trentenne aveva colpito il negoziante alla mano destra, per cui era poi stato medicato sul posto dal 118. Benché ferita, la vittima era comunque riuscita a spingere fuori l’aggressore e chiudere la porta a chiave, per poi chiamare la polizia. Ricostruita la vicenda, il somalo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e tradotto in carcere in attesa di convalida.

n. t.