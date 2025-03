Prende a calci la commessa

Prende a calci una commessa e fugge con una confezione di luci da 20 euro. E’ accaduto l’altra mattina a Bazzano dove i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato un 38enne italiano, con precedenti, che poco prima aveva prelevato la confezione di luci dagli scaffali di un emporio sulla via Provinciale est, l’aveva nascosta sotto il maglione e aveva tentato di uscire senza pagare. Le commesse se n’erano accorte, reclamando il pagamento. In tutta risposta l’uomo ha sferrato un violento calcio all’addome di una delle due dipendenti per poi darsi alla fuga. Allertati, i carabinieri lo hanno raggiunto ed arrestato per tentata rapina impropria.