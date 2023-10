Prende a testate l’ambulanza e ne sfonda un finestrino

Un’altra ambulanza vandalizzata, la seconda in due giorni. Questa volta c’è stata pure violenza verso i sanitari. È successo in via San Carlo: lo segnala Federico Panfili, presidente della Pubblica assistenza. Il mezzo era impegnato in un soccorso quando senza apparente motivo un uomo ha preso a testate un finestrino, sfondandolo, poi ha assalito i sanitari. L’ambulanza è stata perciò fermata e ne è stata inviata un’altra; la strada è stata chiusa. Sono intervenuti i carabinieri. "Siamo preoccupati per l’evolvere di queste situazioni", commenta il presidente.